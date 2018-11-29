Девочку выгнали из школы из-за цвета волос

В городе Бердске Новосибирской области шестиклассницу не допустили до занятий из-за голубого цвета волос. Региональная прокуратура начала проверку в школе.

"Прокурор Бердска Роман Сивак организовал проверку соблюдения прав несовершеннолетней. Поводом к проверке послужила публикация в местных СМИ о нарушении законодательства об образовании в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9"", – сказано в сообщении ведомства.

Поводом к проверке стала публикация в местном издании "Курьер.Среда.Бердск" о том, что школьницу выгнали с уроков из-за голубых волос, окрашенных оттеночным шампунем. Сотрудники образовательного учреждения объяснили это тем, что школьный устав предусматривает только "классический" стиль внешнего вида учеников.