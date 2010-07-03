Усыновившая детей однополая семья уехала из России

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Семья, из-за которой возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников столичной соцзащиты, находится в отпуске за границей и следит за ходом дела.

Как сообщил ТАСС в пятницу, 19 июля адвокат Максим Оленичев, который представляет интересы семьи, "пока что речи не идет о том, чтобы покидать Россию навсегда".

Однако, по его словам, пара следит за уголовным делом и будет приминать решение о своем возвращении в зависимости от его развития.

Юрист подчеркнул, что "на сегодняшний день обвинение по данному делу никому не предъявлено". При этом он отметил, что у родственников семьи провели обыски.

СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой



По данным следствиям, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков, проживая с другим мужчиной. По версии СК, "он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях".

Следователи считают, что таким образом семья наносит вред здоровью детей, а также их нравственному и духовному развитию. При этом указывается, что работники органов соцзащиты были в курсе ситуации, однако не предприняли мер, чтобы защитить детей.