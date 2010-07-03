СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников соцзащиты в Москве, когда стало известно, что однополая пара мужчин воспитывает двух усыновленных мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино по факту ненадлежащего исполнения обязанностей", – сказано в сообщении ведомства.
Как выяснили следователи, с 2010 года двое мужчин воспитывают двоих усыновленных мальчиков. В СК подчеркнули, что у детей могут сформироваться "искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию". Следователи считают, что работники органов соцзащиты были в курсе ситуации, однако не предприняли мер, чтобы защитить усыновленных детей "от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Ранее сообщалось, что на Урале родительский комитет попросил проверить школу на пропаганду гомосексуализма. Скандал разразился после того, как на выставке в одной из школ Екатеринбурга представили плакаты детей на тему толерантности, в том числе рисунки с радужными флагами.
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