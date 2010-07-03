Элтон Джон заблуждается в вопросе об отношении к геям в России – Путин

Владимир Путин назвал британского певца Элтона Джона гениальным музыкантом, но считает, что тот заблуждается в вопросе об отношении к геям в России, передает "Интерфакс".
Так российский лидер прокомментировал слова певца о лицемерии Путина по проблеме нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам президента, он ничего не передергивал, и в России на самом деле очень ровно и непредвзято относятся к представителям ЛГБТ-сообщества.
Он напомнил, что в РФ есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который критически воспринимается в некоторых странах.
"Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое", – сказал Путин. По его мнению, проблема заключается в том, что ЛГБТ очень агрессивно навязывает свою точку зрению подавляющему большинству.
"Нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения", – добавил российский лидер.
Ранее Элтон Джон отреагировал на интервью Владимира Путина, в котором тот высказался о ЛГБТ. Певец не согласился со словами президента РФ о том, что мультикультурализм и сексуальное разнообразие устарели. Он напомнил, что из фильма "Рокетмен" в России удалили гей-сцены, и назвал это лицемерием.
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