Элтон Джон заблуждается в вопросе об отношении к геям в России – Путин

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Владимир Путин назвал британского певца Элтона Джона гениальным музыкантом, но считает, что тот заблуждается в вопросе об отношении к геям в России, передает "Интерфакс".

Так российский лидер прокомментировал слова певца о лицемерии Путина по проблеме нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам президента, он ничего не передергивал, и в России на самом деле очень ровно и непредвзято относятся к представителям ЛГБТ-сообщества.

Он напомнил, что в РФ есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который критически воспринимается в некоторых странах.

"Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое", – сказал Путин. По его мнению, проблема заключается в том, что ЛГБТ очень агрессивно навязывает свою точку зрению подавляющему большинству.

"Нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения", – добавил российский лидер.

Ранее Элтон Джон отреагировал на интервью Владимира Путина, в котором тот высказался о ЛГБТ. Певец не согласился со словами президента РФ о том, что мультикультурализм и сексуальное разнообразие устарели. Он напомнил, что из фильма "Рокетмен" в России удалили гей-сцены, и назвал это лицемерием.