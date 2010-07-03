Элтон Джон не одобрил удаление сцен из фильма "Рокетмен"

Британский певец Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма "Рокетмен", посвященного ему.
"Мы полностью не согласны с решением подвергнуть цензуре версию "Рокетмена" для российского рынка", – говорится в заявлении артиста на странице в Facebook. Он подчеркнул, что заранее об этом создателей не предупреждали.
Представителей музыканта подчеркнули, что зрителей лишили возможности увидеть фильм таким, каким его задумали.
Министр культуры Владимир Мединский ранее отметил, что его ведомство не имеет к этому отношения и он не в курсе произошедшего. Он объяснил, что за это отвечают прокатчики, а у министерство иные задачи и функционал.
Биографический фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) повествует о жизни Элтона Джона. В России его можно будет увидеть с 6 июня. Исполнителем главной роли стал Тэрон Эджертон.
Стало известно, что из киноленты убрали несколько сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Это подтвердил прокатчик – компания "Централ Партнершип". Там рассказали, что изменения необходимы для соответствия требованиям законов РФ.
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