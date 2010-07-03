Мединский прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона

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Министерство культуры не имеет отношения к вырезанным сценам из киноленты про Элтона Джона, заявил глава ведомства Владимир Мединский. Он объяснил, что вопрос об удалении сцен решает прокатчик.

"Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи", – цитирует Мединского РИА Новости.

Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. В России он выйдет 6 июня. Сообщалось, что из картины удалили некоторые сцены сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками.

Ранее Мединский отметил, что российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику. По его словам, Минкультуры поддерживает такие киноленты с 2012 года.

Министр подчеркнул, что это "беспроигрышный козырь, который вернет зрителя отечественному кино". Он уверен, что историческое наследие – "вечный двигатель" духовного самовоспроизводства российской культуры.