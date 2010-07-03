Мединский прокомментировал предложение Шнурова разогнать Минкультуры

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Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть в каждой стране. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не понимает, о чем говорит, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет", – цитирует Мединского РИА Новости.

В Госдуме состоялись парламентские слушания по закону "О культуре", в которых участвовал музыкант. За пределами зала слушаний он заявил, что ни в одной из стран нет министерства культуры. Шнуров подчеркнул, что будет отстаивать свою позицию – "всех разогнать, как матрос Железняк".

Это не единственное резонансное высказывание Шнурова в тот день. Тогда же он отметил, что "Пушкин – наше не все". Позднее лидер "Ленинграда" объяснил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре существуют и другие поэты.

Он также сказал, что концепция закона выглядит как попытка с помощью сети поймать океан. По словам музыканта, любой блогер сейчас является производителем культуры и создателем смыслов.

Кроме того, артист хотел донести мысль о том, что депутаты и сенаторы далеки от народа, в отличие от него самого. Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов полагает, что эти слова – пиар.