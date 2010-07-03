"Медийный характер". В Госдуме прокомментировали заявления Шнурова

Заявление Сергея Шнурова о том, что депутаты и сенаторы далеки от народа, – пиар. Так считает зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов.
"Я считаю, что заявление Сергея Шнурова больше носило, наверное, медийный характер, чтобы привлечь внимание... Поэтому оценку такую дают в любом случае жители, наши избиратели, которые нас делегируют. Здесь я считаю, что Шнуров просто попиарился на этой теме", – цитирует Романова РИА Новости.
В Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные работе над законом "О культуре". В них участвовали музыканты Сергей Шнуров и Андрей Макаревич. Как передали СМИ, лидер "Ленинграда" хотел донести до участников слушаний то, что депутаты и сенаторы далеки от народа, в отличие от него самого.
Он также сказал, что концепция закона выглядит как попытка с помощью сети поймать океан. По словам музыканта, любой блогер сейчас является производителем культуры и создателем смыслов.
Кроме того, он полагает, что запрещать россиянам материться нельзя. Артист привел в пример другие страны, где запрет на нецензурную брань отсутствует.
В конце февраля Шнурова пригласили в общественный совет при комитете ГД по культуре. По словам главы комитета Елены Ямпольской, совету необходимо "больше независимо мыслящих людей, больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с порталом Москва 24 прокомментировал последний тур группы "Ленинград". По словам парламентария, заявлениям некоторых артистов о последнем туре не всегда можно верить.
Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
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