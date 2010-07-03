Шнуров предложил перестать бороться с матом в России

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Запрещать россиянам материться ни в коем случае нельзя, заявил музыкант Сергей Шнуров, отвечая на вопрос журналистов, какие механизмы регулирования категорически нельзя использовать в сфере культуры.

"Ни в коем случае нельзя бороться с матом. Как начинают бороться с матом, на улицах становится слышен один мат. Надо замалчивать, будто нет проблемы такой. Кто-то матюкнулся, а вы делайте вид, что не заметили", – цитирует Шнурова Агентство "Москва".

Артист привел в пример другие страны, где запрет на нецензурную брань отсутствует. "Во всем мире уже давно не существует табуированной лексики. Им просто в один момент разрешили, а потом это стало никому неинтересно", – сказал Шнуров.

Исключение, по мнению музыканта, составляет лишь американский рэп, "где мат через слово". "Но рэп – это определенная культура", – подчеркнул артист.

Ранее Шнуров заявил, что концепция закона "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан. По его словам, любой блогер сейчас является производителем культуры и создателем смыслов.