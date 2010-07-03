Шнуров предложил перестать бороться с матом в России

Запрещать россиянам материться ни в коем случае нельзя, заявил музыкант Сергей Шнуров, отвечая на вопрос журналистов, какие механизмы регулирования категорически нельзя использовать в сфере культуры.
"Ни в коем случае нельзя бороться с матом. Как начинают бороться с матом, на улицах становится слышен один мат. Надо замалчивать, будто нет проблемы такой. Кто-то матюкнулся, а вы делайте вид, что не заметили", – цитирует Шнурова Агентство "Москва".
Артист привел в пример другие страны, где запрет на нецензурную брань отсутствует. "Во всем мире уже давно не существует табуированной лексики. Им просто в один момент разрешили, а потом это стало никому неинтересно", – сказал Шнуров.
Исключение, по мнению музыканта, составляет лишь американский рэп, "где мат через слово". "Но рэп – это определенная культура", – подчеркнул артист.
Ранее Шнуров заявил, что концепция закона "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан. По его словам, любой блогер сейчас является производителем культуры и создателем смыслов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.