Шнуров метафорично высказался о законе "О культуре"

Концепция закона "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан, заявил музыкант Сергей Шнуров на парламентских слушаниях в Госдуме, сообщает телеканал Москва 24.
"Сейчас работник культуры и сферы искусств – любой блогер, любой человек, у которого есть Twitter, является производителем смыслов и производителем культуры", — сказал Шнуров.
По мнению Шнурова, половина общества еще живет "в эпоху романтизма", говоря о поэте Александре Пушкине "наше все". "Давно пора написать на каждой школе "Александр Сергеевич Пушкин – наше не все". Есть еще кое-что", – отметил артист.
Разработать концепцию закона "О культуре" в прошлом году поручил Владимир Путин. Ранее Госдума уже рассматривала законопроект, но отклонила его. Профильный комитет предъявил ряд замечаний, в том числе концептуального характера. На данный момент концепция закона уже разработана, но работа над ней продолжается.
В конце февраля Шнурова пригласили в общественный совет при комитете ГД по культуре. По словам главы комитета Елены Ямпольской, совету необходимо "больше независимо мыслящих людей, больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с порталом Москва 24 прокомментировал последний тур группы "Ленинград". По словам парламентария, заявлениям некоторых артистов о последнем туре не всегда можно верить.
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