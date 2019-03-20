"Раж уходит в тираже": "Ленинград" едет в прощальный тур

Основатель и бессменный лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров заявил, что предстоящий стадионный, гастрольный тур группы станет последним. Об этом музыкант сообщил в ставшей ему уже свойственной стихотворной форме в своем инстаграме. Что это – очередной трюк известного шоумена? Или Шнуров действительно устал и решил покинуть сцену на пике?

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Девять городов, крупнейшие концертные площадки России и совокупная аудитория в несколько сотен тысяч зрителей – таким будет стадионный тур группировки "Ленинград", который пройдет летом и осенью 2019 года. И который, как обещает Шнуров, будет последним в истории коллектива. Турне начнется 4 июня в Калининграде, оттуда "Ленинград" поедет в Москву, затем в Нижний Новгород, Казань, Самару, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону, а 12 октября группа даст финальное шоу в родном Санкт-Петербурге.

На самом деле, этот тур не новость: о намерении прокатиться с "Ленинградом" по европейской территории страны и отыграть концерты на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу, Сергей Шнуров заявил еще осенью прошлого года. Мегаломанские амбиции накрыли музыканта в октябре 2018-го после триумфального выступления группы на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), свидетелями которого стали рекордные в истории новейшей российской поп-музыки 65 тысяч зрителей. То шоу стало своего рода окончательным подтверждением давно свершившегося на нашей эстраде факта: "Ленинград" стал главной российской поп-группой уходящего десятилетия.

И, пожалуй, важнейшим феноменом в отечественной массовой культуре завершающейся эпохи. Недаром же Шнуров называет то, чем он занимается в последние годы, брендреализмом: в 2010-е "Ленинград" превратился в полномасштабную фабрику по производству самого разнообразного контента на потребу публике (иногда весьма отдаленно связанного с собственно музыкой).

Клипы, больше похожие на жанровое короткометражное кино, сверхуспешное освоение ютуба и инстаграма, книги, выставки, рекламные интеграции, коллаборации с рэперами и оперативные выступления Шнурова по любому более или менее резонансному поводу в том же инстаграме, сатирические стишки на злобу дня и участие в телевизионных шоу в диапазоне от "Познера" до "Голоса", наконец, недавнее приглашение Шнурова в общественный совет при комитете Государственной думы по культуре – и правда, "Ленинград" и его фронтмен стали полноценным брендом. Который прекрасно продается (по последним данным один пост в инстаграме Шнурова стоит четыре 4 миллиона рублей, об этом музыкант заявил в интервью сам).

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

В этом случае решение уйти "красиво" – на пике формы и популярности, в зените славы, будучи рекордсменом российского шоу-бизнеса практически по всем параметрам – более чем логичный шаг. "Раж уходит в тираже" – констатирует нехитрую истину сам Шнуров в своем стихотворении. В то же время музыкант, как и положено заправскому трикстеру, оставляет себе пространство для маневра. "Может быть, когда-нибудь, / но не скоро. На миру, / если в край не "...", / "Ленинград" я соберу", – добавляет хитрый и, без сомнения, дальновидный Шнуров. Так что не удивляйтесь, если прощальный тур обернется новой главой в истории эксцентричного проекта.

С таким сценарием возможного развития событий согласен и поп-куратор "Яндекс.Музыки" Антон Вагин: "К заявлениям о якобы последнем "прощальном туре" из уст почти любого музыканта всегда надо относиться с большим скепсисом, потому что практика показывает, что для большинства из них он не оказывается последним".

Слова Шнурова вполне могут оказаться фигой в кармане: ранее музыкант не раз был замечен в том, что не выполнял подобные "обещания". В 2008 году он на пару лет распускал "Ленинград" и занимался другим своим проектом "Рубль", а чуть раньше, в 2002-м, также приостанавливал деятельность группировки на полгода. "Так что крайне сложно поверить в то, что это действительно конец "Ленинграда", – добавляет Вагин. – Либо Шнур просто хочет сделать перерыв и отдохнуть, либо это просто-напросто очередной коммерческий ход, который лучше всего провернуть именно сейчас, когда группа находится на пике своей популярности. Впрочем, кто знает, вдруг Сергею Владимировичу наконец надоел весь этот шоу-бизнес, и он решил воплотить в жизнь свои сказанные в начале 2000-х слова о том, что выходить на сцену в 50 лет – недостойный рокера поступок".

Как бы то ни было, в одном можно быть уверенным наверняка: в той или иной ипостаси и на одном или другом вираже, но Сергей Шнуров нас еще удивит.

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