Милонов высказался об уходе со сцены группы "Ленинград"

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с порталом Москва 24 прокомментировал последний тур группы "Ленинград". По словам парламентария, заявлениям некоторых артистов о последнем туре не всегда можно верить.
"На моей памяти есть несколько неплохих певцов, которые последние туры делают уже лет 25. И почти каждый раз с одинаковым успехом говорят, что этот точно самый финальный. К сожалению, такие заявления по сути являются, прошу прощения, обманом. Люди думают, что музыкант действительно больше не будет петь, пойдем послушаем. А потом оказывается, что еще будет тур", – сказал он.
Милонов также пояснил, при каких условиях ему было бы жалко, что группа "Ленинград" во главе со Шнуровым уходит со сцены.
"Я был бы рад, если бы Шнуров сказал : "Это мой последний тур с матерными песнями. После этого я не буду петь про всякую гадость. Я буду исполнять хорошие и жизненные песни. Пускай грубоватые, пускай разные они будут, но я буду петь хорошие песни", – рассказал парламентарий.
Тогда бы я обрадовался и сказал: "Шнур, не уходи, пожалуйста, останься с нами!"
Виталий Милонов
депутат Госдумы
20 марта Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур 2019 года станет последним. Об этом сам лидер рок-группы объявил в своем аккаунте социальной сети Instagram.
Музыкант также поделился, что его жизнь напоминает ему "жизнь ряженого орангутанга в витрине зоопарка". При этом он добавил, что возможно еще вернется на сцену, но это произойдет не скоро.
Петербургская группа "Ленинград" была основана в 1997 году. Автором большинства ее песен является Сергей Шнуров.
В конце февраля Шнурова пригласили в общественный совет при комитете ГД по культуре. По словам главы комитета Елены Ямпольской, совету необходимо "больше независимо мыслящих людей, больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре".
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