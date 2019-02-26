Сергей Шнуров подался в Госдуму

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре принял новых участников. В их числе – лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и дрессировщик Эдгард Запашный, сообщили в пресс-службе комитета.
"К общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров", – цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
"Как я и анонсировала, начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", – заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, она особенно рада, что Сергей Шнуров "увидел для себя здесь любопытную перспективу".
"Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше", – отметила Ямпольская на своей странице в Facebook.
В январе 2019 года учредили первый состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В него вошли спрециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие деятели культуры.
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