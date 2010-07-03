"Ленинград" объявил о завершении гастролей

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур 2019 года станет последним. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram.

"Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, – этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец", – в стихах прокомментировал свое решение Шнуров. Музыкант не исключил, что "когда-нибудь" вновь соберется в турне с группой, но произойдет это "не скоро".

В опубликованной Шнуровым афише тура сказано, что сначала "Ленинград" выступит в Калининграде, а затем, 14 июня, даст концерт в столице. В программу тура также вошли Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. 12 октября гастроли завершит финальное шоу в Санкт-Петербурге.

Скандально известная петербургская группа "Ленинград" была основана в 1997 году. Автором большинства ее песен является Сергей Шнуров.

В конце февраля Шнурова пригласили в общественный совет при комитете ГД по культуре. По словам главы комитета Елены Ямпольской, совету необходимо "больше независимо мыслящих людей, больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре".