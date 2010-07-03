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14:09

Собчак вызвала Шнурова на баттл

культура

14:09

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Ксения Собчак вызвала Сергея Шнурова на батл

Телеведущая Ксения Собчак вызвала лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова на баттл. "Перчатка брошена" в Instagram – соответствующий пост появился на странице звезды.

Собчак негодует и напоминает Шнурову о давней дружбе. "Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком".

Пост появился в ответ на стихотворение Шнурова о Собчак, написанное после ее расставания с Максимом Виторганом. По слухам, Собчак якобы обиделась, что в произведении Шнур назвал ее "очень хитрой девочкой", сообщает телеканал Москва 24.

"Думаю, всему виной новая привычка – / В каждой бочке новостной делать стих затычкой. / Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!! / В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл", – написала телеведущая.

Ранее Шнуров в своем сообщении указал, что ненавидит "нюхать чужое белье". По его словам, Собчак всем несет мудрость с благодарностью и любовью, однако все, что она делает, превращается в скандальное телешоу.

Посты Шнурова регулярно вызывают резонанс. Несколько дней назад он опубликовал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".

В феврале артист вступил в конфликт с певцом Юрием Лозой. Реакция музыканта связана с тем, что Лоза в последние годы активно дает комментарии журналистам по многим музыкальным и околомузыкальным вопросам.

культура

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