Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 февраля, 23:40

Шнуров назвал Лозу "вездесущим специалистом"

культура

16 февраля, 23:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Юрию Лозе. Свои зарифмованные мысли музыкант опубликовал в Instagram.

Реакция музыканта связана с тем, что Лоза в последние годы активно дает комментарии журналистам по многим музыкальным и околомузыкальным вопросам.

"А народу все роса от бога // Мы не ждали, но пришла подмога // Комментатором всего вдруг стал Лоза! // Растолкует, он как есть – культура // Чистый мыслями, как белый лист // По любым вопросам вездесущий Юра // Замечательно большой специалист…", – написал Шнуров в соцсети Instagram.

Сам Лоза уже ответил на критику. По его словам, Шнурова он недавно сравнил с "помоечным бомжом" из-за употребления ненормативной лексики, а его тексты поэзией не считает.

Ранее Шнуров написал стихотворение, прокомментировав конфликт, произошедший между главредом программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и магистром передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем. "Есть компьютер айбиэм, в нем ответы на вопросы, знатоки ж на букву эМ, делают на всем бабосы", – написал музыкант.

Также музыкант оценил слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что российские мужчины чаще всего умирают из-за алкоголя. Артист написал, что трезвенникам нередко "не до любви", а потому большинство людей появились на свет благодаря алкоголю.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика