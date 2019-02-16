Шнуров назвал Лозу "вездесущим специалистом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Юрию Лозе. Свои зарифмованные мысли музыкант опубликовал в Instagram.

Реакция музыканта связана с тем, что Лоза в последние годы активно дает комментарии журналистам по многим музыкальным и околомузыкальным вопросам.

"А народу все роса от бога // Мы не ждали, но пришла подмога // Комментатором всего вдруг стал Лоза! // Растолкует, он как есть – культура // Чистый мыслями, как белый лист // По любым вопросам вездесущий Юра // Замечательно большой специалист…", – написал Шнуров в соцсети Instagram.

Сам Лоза уже ответил на критику. По его словам, Шнурова он недавно сравнил с "помоечным бомжом" из-за употребления ненормативной лексики, а его тексты поэзией не считает.

Ранее Шнуров написал стихотворение, прокомментировав конфликт, произошедший между главредом программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и магистром передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем. "Есть компьютер айбиэм, в нем ответы на вопросы, знатоки ж на букву эМ, делают на всем бабосы", – написал музыкант.

Также музыкант оценил слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что российские мужчины чаще всего умирают из-за алкоголя. Артист написал, что трезвенникам нередко "не до любви", а потому большинство людей появились на свет благодаря алкоголю.