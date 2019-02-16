Шнуров в стихах прокомментировал конфликт между Друзем и Бером

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, прокомментировав конфликт, произошедший между главредом программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и магистром передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем.

"Есть компьютер айбиэм, в нем ответы на вопросы, знатоки ж на букву эМ, делают на всем бабосы", – написал музыкант в Instagram.

Конфликт разгорелся после заявления Бера о том, что Друзь якобы просил сообщить ему список вопросов и ответов к предстоящей игре в обмен на часть планируемого выигрыша.

В свою очередь, Друзь заявил, что за организацией аферы стоит именно редактор шоу. По его словам, он был удивлен наглостью Бера, и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

В связи с этим Бер и Друзь были отстранены от участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?". Это связано с тем, что ситуация нанесла репутационный вред вещателю и производителю передачи.

Друзь и главред "Кто хочет стать миллионером?" обменялись взаимными обвинениями



Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "отрыжкой пивника" творчество Сергей Шнурова. Таким образом парламентарий прокомментировал инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде. Депутат недоумевает, "как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце".