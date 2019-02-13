Друзь ответил на обвинения в подкупе на "Кто хочет стать миллионером?"

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь объяснил ситуацию с обвинениями в подкупе на программе "Кто хочет стать миллионером?". По его словам, сделку предложил главред телешоу Илья Бер, сообщает РБК.

Член клуба знатоков подтвердил, что на записях Бера, обвинившего его в попытке подкупа перед участием в игре с целью помочь выиграть три миллиона рублей, звучит его голос.

"Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", – заявил Друзь.

Магистр признался, что его удивила подобная наглость, и он решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек". Поэтому когда Бер стал обсуждать детали, Друзь ему подыграл.

Знаток рассказал о ситуации другому игроку "Что? Где? Когда?" Виктору Сидневу, с которым собирался участвовать в "Кто хочет стать миллионером?". Тогда они оба решили подождать, что еще предпримет Бер. Вскоре главред передачи позвонил и продиктовал четыре вопроса вместе с ответами, а затем сам отключился.

"В перерыве я сообщил Виктору, что Бер действительно провоцирует нас на нечестную игру, и тут он перезвонил вновь", – уточнил магистр.

Перед съемкой Друзь и Сиднев решили, что если на игре им зададут те же вопросы, они доведут передачу до 15 вопроса, но не будут его выигрывать и расскажут о случившемся руководству "Миллионера". В итоге последние пять вопросов не совпали, но это не помешало знатокам дать правильные ответы.

"На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен. <...> Понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось", – заключил знаток.

Скандал разгорелся после поста телеведущего и публициста Ильи Бера, о том, что Друзь якобы просил сообщить ему вопросы игры в обмен на часть выигрыша.

Ранее редакция программы "Что? Где? Когда?" решила разобраться в ситуации с обвинениями в адрес Друзя. К проверке подключилось и руководство Первого канала.

