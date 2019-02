В "Что? Где? Когда?" проверят обвинения в адрес Друзя

Фото: youtube.com/Первый канал

К проверке информации о попытке подкупа Александром Друзем главного редактора шоу "Кто хочет стать миллионером" Ильи Бера подключилась редакция программы "Что? Где? Когда?". В ситуации также разбирается и руководство Первого канала.

"Мы разбираемся в ситуации, комментарии будут позже. Когда разберемся – тогда и прокомментируем", – заявила Агентству "Москва" пресс-секретарь программы "Что? Где? Когда?" Виктория Селиванова.

Ранее сообщалось, что телеведущий, публицист, главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил магистра шоу "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Он якобы просил сообщить ему вопросы игры в обмен на часть выигрыша.

Бер в своем блоге сообщил, что инцидент связан с программой, которая вышла в эфир в конце прошлого года. По словам Бера, ему якобы позвонил Друзь и попросил его сообщить список вопросов и ответов. Редактор передал игроку только часть реальных вопросов. В итоге на программе Александр Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до финального вопроса, но не смогли на него ответить. Они завершили игру с несгораемой суммой 200 тысяч рублей.

Запись разговора Бера и Друзя была опубликована в сообществе RU_CHGK "Живого Журнала" и на Facebook., однако подтверждения, что на записи именно Друзь, – нет.

Публикацией Бер добивается исключения Друзя из Комиссии по этике в Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", которую возглавляет знаток.

"Прошу считать этот пост официальным обращением в комиссию по этике МАК и в правление МАК. Копии будут направлены на официальные адреса этих структур. Да, странно обращаться с заявлением на Друзя в комиссию, которую он сам и возглавляет, но не я его туда выбирал, да, и он там не один",— написал Бер.

Позднее стало известно, что руководство канала намерено встретиться с производителями программ "Кто хочет стать миллионером? " и "Что? Где? Когда?" и выработать совместное решение по ситуации.

"Кто хочет стать миллионером?" – развлекательная программа, аналог оригинальной английской телевикторины Who Wants to Be a Millionaire, воспроизведенный по одноименному франчайзингу компании Sony Pictures Entertainment. С 2001 года программа выходит на российском телевидении, а с 27 декабря 2008 года ее ведущим стал Дмитрий Дибров.