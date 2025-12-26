Форма поиска по сайту

26 декабря, 16:20

Транспорт

Заммэра Москвы Ликсутов рассказал, что ездит на электрокаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов использует электрический автомобиль для поездок в городе. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости и газете "Метро".

Он отметил, что электромобиль полностью удовлетворяет его потребности. Также он обратил внимание на удобство бесплатной парковки в городе для таких машин.

При этом Ликсутов подчеркнул, что "право выбора есть у каждого". Однако, обращаясь к тем, кто рассматривает возможность покупки электрокара, он заверил, что Москва создаст всю необходимую инфраструктуру для зарядки транспорта.

Ранее сообщалось, что столица стала лидером по количеству электрозаправок в России. По данным аналитиков, в августе текущего года их число превысило 900, что на 64% больше, чем год назад. Всего по стране количество таких станций выросло на 40%.

Сеть зарядных электростанций расширят в Москве

