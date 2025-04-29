В Москве утвердили единые требования к зарядным станциям для электротранспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве утвердили единые требования к размещению зарядных станций для электротранспорта. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Согласно новым изменениям, с этого года 5% всех парковок оборудуют устройствами для зарядки такого транспорта. В следующем году зарядками планируется обеспечить 10% парковочных мест, а в 2027 году – 15%. Правила касаются проектов нового строительства и реконструкции существующих объектов.

Как указала пресс-служба комитета, расширение инфраструктуры объясняется увеличением числа экологичного транспорта. По словам первого замдиректора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, устойчивое развитие зарядной инфраструктуры в столице требует около 30 тысяч электрозарядных станций.

"Зарядки появятся и на крупных городских магистралях – Третьем транспортном кольце, Московском скоростном диаметре и МКАД. Станции будут расположены по обеим сторонам движения, что обеспечит к ним доступ для всех водителей, вне зависимости от направления их движения", – рассказал он.

В будущем зарядить электромобиль горожане смогут по всей Москве. Станции установят около домов, офисов, вдоль магистральных улиц и дорог, на внутриквартальных проездах.

Развитие зарядной инфраструктуры в городе происходит для формирования доступной и эффективной сети зарядных станций, которая призвана увеличить долю электромобилей в автопарке Москвы. Благодаря этому улучшаться условия для владельцев таких машин и создадутся дополнительные условия для перехода на современный экологичный транспорт.

Ранее в Москве заработал 1-й зарядный хаб "Южный" для электрокаров. В нем могут заряжаться одновременно 20 электромобилей. Также там установили 10 быстрых станций мощностью 120 киловатт и 2 коннектора, которые подходят для популярных моделей транспорта.

