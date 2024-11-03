Выпуск батарей на 100 тысяч электромобилей намерен наладить Росатом к 2026 году

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К концу 2026 года "Росатом" планирует запустить производство тяговых батарей для 100 тысяч электромобилей, сообщила президент управляющей компании топливного дивизиона Росатома ТВЭЛ Наталья Никипелова.

Батареи будут изготавливаться на специальных предприятиях, которые будут расположены в Калининградской области и Москве.

"Мы запускаем в следующем году первую гигафабрику в Российской Федерации на 50 тысяч электромобилей – первую гигафабрику по производству тяговых аккумуляторных батарей", – цитирует ТАСС.

Вторая фабрика будет запущена в 2026 году в Москве. Кроме того, Росатом намерен развивать электромобильность в России, в том числе стимулировать переход на электротранспорт региональных перевозчиков, служб такси и каршеринга, общественного транспорта, грузоперевозчиков. Также планируется расширять сеть электрозарядных станций.

"Карта у нас достаточно обширная. Дальше, я думаю, что мы будем идти в Сибирь, на Урал, развенчивая тем самым мифы о том, что электрический автомобиль не может работать в условиях суровой российской зимы – может", – отметила Никипелова.

Между тем Сергей Собянин заявил о продлении в Москве в следующем году льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей. По словам градоначальника, развитие электротранспорта в столице не является "разовой модной темой", так как для мегаполиса очень важен экологичный транспорт, например, в Москве 80% загрязнений происходит из-за автомобилей.

Также Собянин отметил, что аккумуляторы для электротранспорта совершенствуются, за счет чего увеличивается пробег, и даже для российских дорог он становится достаточно приемлемым.