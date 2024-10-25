Собянин сообщил о продлении нулевого транспортного налога на электромобили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин заявил о продлении в Москве в следующем году льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей. В беседе с ТАСС мэр подчеркнул, что такую привилегию продлевают ежегодно.

Соответствующий закон сейчас вновь вносят в Госдуму. По словам градоначальника, развитие электротранспорта в столице не является "разовой модной темой", так как для мегаполиса очень важен экологичный транспорт, например, в Москве 80% загрязнений происходит из-за автомобилей. Поэтому в будущем ожидается, что большинство автомашин будут либо электрические, либо водородные.

Также Собянин отметил, что аккумуляторы для электротранспорта совершенствуются, за счет чего увеличивается пробег, и даже для российских дорог он становится достаточно приемлемым. Так, на первом этапе перехода от двигателей внутреннего сгорания большая часть машин будет гибридной. На сегодняшний день электрических авто продается в небольшом количестве, уточнил мэр, всего 1% от общего числа, однако их количество за последние несколько лет выросло в 20 раз.

"Мы будем последовательно проводить политику, чтобы машин на электротяге в Москве было больше и больше с каждым годом", – заключил он.

Увеличенный вдвое спрос на электромобили в период с апреля по конец августа 2024 года отметили и различные площадки по продаже машин, а Минэкономразвития зафиксировало рост парка электрокаров с 2021 года в 3,2 раза. На данный момент их число составляет свыше 55 тысяч машин. При этом за 2,5 года было произведено более 12 тысяч электромобилей.

В свою очередь, эксперты спрогнозировали вытеснение китайскими электромобилями западных брендов с рынка. Аналитики обратили внимание, что если некоторое время назад на китайском рынке доминировали иностранные марки, то с возникновением Tesla и развитием местных производителей электромобилей ситуация изменилась.

