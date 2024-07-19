Спрос на электромобили с пробегом вырос в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России продолжает расти спрос на электромобили, включая подержанные. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Автостата".

Отмечается, что во втором квартале 2024 года продажи электромобилей увеличились на 15,2%, а продажи новых электрокаров за первое полугодие выросли в 2,3 раза, составив 10,3 тысячи штук.

Среди лидеров продаж нового и подержанного сегментов в России – Zeekr, Tesla и Nissan. Ужесточение правил ввоза и удорожание сдерживают спрос, в преддверии повышения утильсбора ожидается новый всплеск.

Продажи подержанных электромобилей за первое полугодие выросли на 9,8%, до 5,2 тысячи штук. В лидерах оказались Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001.

В "Авито Авто" уточнили, что автомобилями с пробегом на площадке считаются все электрокары, у которых есть реальный пробег и был хотя бы один владелец.

В настоящее время электромобили можно ввозить в РФ только от физлиц. Это связано с ужесточением правил сертификации электрокаров и гибридов, введенных с 1 февраля 2024 года. Сертификация занимает длительное время и ведет к росту стоимости электромобиля.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая. Размер пошлин для основных автомобильных производителей составит от 17,4 до 37,6% от стоимости продукции.

Минцифры также определило характеристики программного обеспечения зарядных станций для электромобилей. С 1 января 2025 года станции зарядки EV будут функционировать на основе российского ПО.