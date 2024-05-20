"Коммерсант": Минтранс планирует ужесточить требования к парковке электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минтранс России готовит пакет поправок к ПДД. Помимо прочего, ими планируют обязать водителей электромобилей освобождать место специальной стоянки после окончания зарядки, сообщает "Коммерсант".

Поправками также планируют запретить стоянку и остановку без цели зарядки на парковочных местах. За нарушение может быть введен штраф.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков считает инициативу ведомства правильной. По его словам, водители часто оставляют электромобили на спецместах и уходят спать, пока за это время можно было бы зарядить несколько авто.

Одна из поправок Минтранса призвана отменить запрет остановки и стоянки за 15 метров от стоянки легковых такси. Эксперт по организации дорожного движения Евгений Литвин отметил, что правила пользования таких стоянок действительно нужно менять.

В рамках пакета поправок ведомство также планирует проработать вопрос о "совершенствовании обозначения парковочных мест техническими средствами организации движения", то есть знаками, разметкой. В планах, по данным СМИ, также улучшение процесса оплаты парковок.

Ранее Минцифры РФ определило характеристики программного обеспечения (ПО) зарядных станций для электромобилей. С 1 января 2025 года станции зарядки EV будут функционировать на основе российского ПО.

