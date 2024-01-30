Москва заняла третье место по динамике развития сети зарядок для электрокаров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва уступила Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду в рейтинге городов страны по динамике развития сети электрозарядных станций (ЭЗС) для автомобилей. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на пресс-службу одного из картографических сервисов.

Подчеркивается, что в период с апреля 2023 по январь 2024 года число ЭЗС в столице выросло на 46%, составив 437 штук. Несмотря на третье место в рейтинге, Москва лидирует по абсолютному числу станций, уточнили в пресс-службе.

За это же время количество электрозарядных станций в Петербурге выросло на 83%, до 168 штук. А в Нижнем Новгороде число ЭЗС за последние 9 месяцев выросло на 79%, составив 84 единицы.



В топ-5 также вошли Красноярск и Южно-Сахалинск с приростом в 10 и 8%. Число станций в городах составило 106 и 121 соответственно. В целом, по данным картографического сервиса, в январе этого года ЭЗС есть в более чем 500 городах и различных населенных пунктах РФ. Общее число станций добралось до 3 225 штук.



По информации заммэра столицы Максима Ликсутова, в прошлом году водители электромобилей воспользовались возможностью бесплатной парковки на платных стоянках Москвы около 137 тысяч раз.

Он указывал, что владельцы таких машин также могут не платить за зарядку на станциях "Энергии Москвы" и не вносить транспортный налог. Чаще всего на стоянки ставили электромобили "Москвич 3е", Tesla Model 3, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y.

Общее количество зарегистрированных в городе электромобилей за последние 8 лет увеличилось примерно в 20 раз, сказал Сергей Собянин. По словам градоначальника, в столице установлено порядка 3,2 тысячи зарядных станций для электромобилей, при этом свыше 200 из них были созданы в рамках программы "Энергия Москвы".

Сеть зарядных станций для электромобилей расширится в столице