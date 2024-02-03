Бесплатный проезд по платным федеральным трассам для электромобилей продлили до конца года

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Бесплатный проезд по платным федеральным трассам для электромобилей продлили до конца 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Водителям необходимо приобрести или арендовать бесконтактный транспондер у "Автодора", предоставив документы на автомобиль с электрическим двигателем.

"Продолжаем развивать инфраструктуру для электромобилей и устанавливать в городе электрозарядные станции в рамках проекта "Энергия Москвы". Размещаем их в том числе на федеральных трассах", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, такие меры позволяют стимулировать водителей пересесть на электромобили и улучшают экологическую обстановку в Москве.

Ранее стало известно, что более 210 тысяч раз за 2023 год москвичи воспользовались станциями для зарядки электротранспорта. Это почти в 3 раза больше, чем за 2022 год.

До этого отмечалось, что к 2030 году около 10% столичных водителей пересядут на электромобили. Чтобы прогноз стал реальностью, в городе начали развивать инфраструктуру – на улицах появляются новые зарядные станции. Их станет больше рядом с московскими офисами и торговыми центрами.

Установку зарядок для электромобилей возле новостроек могут сделать обязательной в столице