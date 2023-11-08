В ГД предложили возвращать россиянам налоговый вычет после покупки электромобиля

Фото: depositphotos/zenjung

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от партии "Новые люди" Георгий Арапов направил правительству законопроект о возможности получить налоговый вычет после покупки электромобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения планируется внести в Налоговый кодекс РФ. Определить размер вычета предлагается на уровне 13% от суммы покупки.

"Законопроект направлен на стимулирование населения Российской Федерации приобретать легковые электромобили в целях сокращения ущерба, причиняемого окружающей среде выбросами парниковых газов", – следует из пояснительной записки к документу.

Вместе с этим парламентарий аргументировал идею возможностью формирования выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

В документе также приводятся данные о росте интереса россиян к электромобилям, при которых в 2020 году было продано 687 подобных машин, в 2021 году – 2 254, в 2022 году – 2 968.

До этого правительство РФ расширило на электромобили программу льготного автокредитования. Россияне могут приобрести по ней электромобили Evolute и "Москвич 3е". На первоначальный взнос по кредиту по программе можно получить скидку в 35%, но не более 925 тысяч рублей.



На электромобили заметно вырос спрос