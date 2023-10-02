Почти 3 тыс зарядных станций для электромобилей создадут в РФ к концу 2024 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти три тысячи зарядных станций для электромобилей создадут в пилотных регионах РФ до конца 2024 года. Об этом сообщается в материалах к проекту бюджета России на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

До 2024 года определят перечень пилотных территорий и федеральных трасс, где создадут инфраструктуру для электромобилей. Отмечается, что к началу 2025 года установят не менее 2 935 зарядных станций.

Работа над развитием электротранспорта и зарядной инфраструктуры проходит в рамках реализации стратегической инициативы социально-экономического развития "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" и концепции развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года. Их куратором является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Ранее сообщалось, что в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта. Предприятие площадью 160 тысяч "квадратов" построят на участке площадью 20,4 гектара в селе Красная Пахра. Оно сможет выпускать до 50 тысяч литий-ионных аккумуляторов в год. На заводе создадут 900 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2025–2026 годах.