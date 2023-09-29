Скидка на покупку электромобиля может вырасти до 35% с 1 октября

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Размер скидки при покупке электромобиля может увеличиться до 35% с 1 октября. Однако она не должна быть больше 925 тысяч рублей. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования", – сказано в заявлении Минпромторга.

Также с 1 января следующего года вступит в силу требование о наличии баллов за локализацию для машин, которые входят в госпрограмму льготного автокредитования.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что количество зарегистрированных в Москве электромобилей увеличилось примерно в 20 раз за последние 8 лет. По его словам, чем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация.

Собянин отметил, что в столице установлено порядка 3,2 тысячи зарядных станций для электромобилей, при этом свыше 200 из них были созданы в рамках программы "Энергия Москвы". Кроме того, скоро на улицах появится 250 новых ЭЗС. У них будет свое преимущество, заключающееся в быстрой зарядке.

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