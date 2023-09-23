В августе владельцы электромобилей воспользовались зарядными станциями почти 20 тыс раз

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Почти 20 тысяч раз владельцы воспользовалась зарядными станциями для электромобилей в августе. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с помощью проекта "Энергия Москвы" жители и гости столицы могут зарядить свои электромобили бесплатно. Помимо этого, он отметил, что переход на электромобили – это мировой тренд.

"В августе владельцы электромобилей воспользовались городскими электрозарядными станциями почти в три раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Мы развиваем инфраструктуру для личного электротранспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее пресс-служба Дептранса сообщили, что с начала текущего года 30 приподнятых платформ обустроили на трамвайных остановках Чертановской улицы в Москве.