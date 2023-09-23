30 трамвайных платформ обустроили на Чертановской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С начала текущего года 30 приподнятых платформ обустроили на трамвайных остановках Чертановской улицы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что 11 платформ только отремонтировали, а остальные 19 создали с нуля. Их особенность заключается в том, что они расположены на одном уровне с полом трамвайного вагона.

"По Чертановской улице проходят два маршрута трамвая – 1 и 16. Каждый день вне сезона отпусков на них совершается около 36 тысяч поездок. Теперь для пассажиров дорога на трамвае стала еще удобнее", – отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Кроме того, платформы увеличили, а павильоны на остановках заменили на современные. Часть остановок перенесли в более удобные места. Также ряд перекрестков с трамваями сделали регулируемыми.

Ранее сообщалось, что за последний год специалисты отделили трамвайные пути от проезжей части почти на 20 улицах Москвы. Таким образом, сегодня восемь трамвайных маршрутов города обособлены от дорог на 100%.

