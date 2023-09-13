За год специалисты отделили трамвайные пути от проезжей части почти на 20 улицах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

За последний год в Москве удалось отделить трамвайные пути от проезжей части почти на 20 улицах города, на сегодняшний день 8 трамвайных маршрутов были обособлены от дорог на 100%. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Мы продолжаем программу физического обособления трамвайных путей. За последние 12 месяцев нам удалось свести к минимуму задержки трамваев на Серпуховском Валу и улице Орджоникидзе. Сегодня уже более 70% всех путей в городе физически отделены от автомобильных дорог", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что на данный момент одной из важнейших целей является увеличение доли отделенных путей на 80%. По словам Ликсутова, это соответствует задачам, которые были поставлены Сергеем Собяниным по повышению привлекательности, безопасности и надежности городских трамваев.

Трамвайные пути отделяют от автомобильных дорог для того, чтобы уменьшить число ДТП с участием общественного транспорта, сократить задержки трамваев и повысить скорость движения на тех или иных участках, объяснил заммэра.

Также это приводит к тому, что автомобилисты перестают мешать водителям трамваев. Первые результаты работы по обособлению путей продемонстрировали, что благодаря отсутствию аварий на рельсах количество задержек трамваев сократилось на 40%, резюмировал он.

Ранее Ликсутов сообщал, что в скором времени поездки на трамваях между станцией столичного метро "Площадь Ильича" и площадью Абельмановская Застава станут удобнее. На перекрытом участке будут обновлены 1,6 километра трамвайных путей.

Он напомнил, что до этого работники обособили трамвайные пути на улице Рогожский Вал и отделили их от автомобильной дороги. Ремонт трамвайных путей проводят специалисты Московского метрополитена. Движение на этом участке будет восстановлено в конце 2023 – начале 2024 года.