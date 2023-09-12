На улице Рогожский Вал отремонтируют 1,6 километра трамвайных путей

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Поездки на трамваях между станцией столичного метро "Площадь Ильича" и площадью Абельмановская Застава станут удобнее. Пока сотрудники РЖД строят железнодорожный путепровод над шоссе Энтузиастов, на перекрытом участке обновят 1,6 километра трамвайных путей. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что ранее работники обособили трамвайные пути на улице Рогожский Вал и отделили их от автомобильной дороги. Ремонт трамвайных путей ведут специалисты Московского метрополитена, уточнил Ликсутов.

"В соответствии с задачей мэра Москвы мы продолжаем модернизацию трамвайной инфраструктуры, чтобы поездки москвичей на любимом городском транспорте становились еще комфортнее и безопаснее", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В сообщении напомнили, что на Рогожском Валу и шоссе Энтузиастов трамваи не ходят, линию закрыли в мае 2022 года из-за строительства нового железнодорожного путепровода у станции метро "Площадь Ильича". Ранее там курсировали маршруты № 12, 38 и 46. В будние дни по ним совершалось до 65 тысяч поездок.

Отмечается, что во время ремонта трамвайных путей обновят рельсы, шпалы заменят на железобетонные, уложат новое верхнее покрытие. При строительстве железнодорожного путепровода эксперты обустроят новую систему водоотведения и понизят уровень трамвайных путей под эстакадой, что поможет увеличить скорость движения данного вида транспорта.

На данный момент между станциями метро "Авиамоторная", "Площадь Ильича" и "Пролетарская" ходят бесплатные автобусы № 012, добавили на портале. Движение на этом участке по плану будет восстановлено в конце 2023 – начале 2024 года, когда строители РЖД закончат работы под путепроводом в зоне трамвайных путей.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Тверском районе Москвы на участке между улицами Палихой и Сущевской капитально отремонтируют трамвайные пути. В план работы вошло полное обновление конструкций и элементов путей.

Также Сергей Собянин сообщил, что трамвайный парк столицы полностью обновят за два-три года. Градоначальник добавил, что есть планы по реализации проектов новых трамвайных линий.

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