Трамвайные пути в Тверском районе капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Тверском районе Москвы на участке между улицами Палихой и Сущевской капитально отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках работ предусматривается полное обновление конструкций, элементов пути и путевых обустройств. Также обновят инженерные сети и заменят стрелочный пост. При этом маршрут путей сохранится без изменений", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Площадь участка, подлежащего капитальному ремонту, составит более 800 метров. Работы также организуют на участке трамвайного узла на улице Сущевской и на переезде через улицу Новослободскую до Лесной.

На время проведения ремонтных работ в зонах установят дорожные знаки, разделительные барьеры, а также проложат деревянные настилы для комфортного движения пешеходов.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева пояснила, что в рамках проекта модернизации старые трамвайные пути заменят на новые, более тихие и комфортные. Снизить шумовую нагрузку на район планируют путем установки виброшумозащитных матов.

"Также предусматривается оборудование автоматикой и электрообогревом сходных и управляемых стрелочных переводов. Они будут оборудованы системой блокировки, обеспечивающей безопасность прохождения вагонами зоны стрелочного перевода", – сообщила она.

До этого стало известно, что капитальному ремонту также подлежит подземный пешеходный переход "Северное Бутово МКАД" на 33-м километре кольцевой магистрали. Специалисты, помимо прочего, планируют обновить системы электроснабжения, отопления и вентиляции, а также установить системы безопасности.



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