Причал "Сетунь" в Раменках капитально отремонтируют

Фото: Агентство "Москва"/Александра Липкина

В столичном районе Раменки проведут капитальный ремонт причала "Сетунь". О согласовании проекта капремонта сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный ремонт причала "Сетунь", литер II Воробьевской Андреевской (Лениногорской) набережной реки Москвы", – говорится в сообщении.

В связи с расположением реконструируемого участка в границах особо охраняемой природной территории "Природный заказник "Воробьевы горы" в пресс-службе подчеркнули, что в ходе работ зеленые насаждения затронуты не будут. Проектом предусмотрено исключительно восстановление твердых покрытий.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева пояснила, что в ходе капитального ремонта акваторию вдоль причала очистят, дно укрепят путем укладки щебня и слоя из бутового камня.

На причале в том числе установят новые металлические пандусы, реконструируют ступени и лестницы.

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Новые зоны отдыха появились в парке "Долина реки Химки"

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