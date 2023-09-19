Движение трамваев на Шаболовке приостановят на два месяца

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение трамваев приостановят с 23 сентября до конца ноября на улице Шаболовке из-за работ по реконструкции депо имени Апакова. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Историческое трамвайное депо имени П. Л. Апакова действует в центре Москвы с 1909 года. <...> Чтобы приступить к новому этапу реконструкции, приостанавливаем движение трамваев по Шаболовке до конца ноября", – говорится в сообщении.

Так, трамваи 14-го маршрута временно ходить не будут. Маршруты 26 и 38 объединят: трамваи пойдут от станции метро "Пролетарская" через Серпуховский вал и остановку "Черемушки" до станции "Университет". А из маршрута 47 на время пропадет остановка у метро "Октябрьская".

В качестве альтернативы пассажирам предлагают пользоваться автобусами маршрута 026, которые идут от станции метро "Октябрьская" до Духовского переулка.

Отмечается, что в ходе работ специалисты обновят коммуникации под трамвайными путями, заменят рельсы и шпалы, установят новые стрелочные переводы. В депо также продолжается обновление производственного корпуса, готовность которого сейчас оценивается в 60%.

Ранее сообщалось, что 23 сентября с 13:50 на внешней стороне Садового кольца временно ограничат движение. Это связано с проведением "Московского мотофестиваля".

