На МЦД-3 реконструируют станцию Ховрино и построят вокзал Грачевская – Бочкарев

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В рамках развития третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) планируется реконструировать станцию Ховрино и создать городской вокзал на базе станции Грачевская. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Это позволит в будущем построить два дополнительных главных пути для запуска высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, после чего она станет еще удобнее для пассажиров", – сказал вице-мэр, говоря о реконструкции Ховрино.

Что касается Грачевской, то площадь городского вокзала, который там планируется построить, составит порядка 6 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что и станция и вокзал будут максимально вписаны в городской ландшафт. В частности, рядом со станцией Ховрино появится внеуличный пешеходный переход, который обеспечит подход к МЦД и улучшит связь районов Западное Дегунино и Ховрино.

Кроме того, запланировано благоустройство прилегающих улиц суммарной протяженностью 1,2 километра, в том числе Путейской, Талдомской и Фестивальной улиц, Библиотечного и Прибрежного проездов, Ховринского путепровода.

Работы пройдут на территории площадью 150 гектаров, ограниченной МКАД, Беломорской улицей, промзоной "Коровино" и Химкинским лесопарком. Там, в частности, предусмотрят заездные карманы и разворотные площадки общественного транспорта, построят две трансформаторные подстанции и многоуровневую парковку.

Как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, запуск новых диаметров приводит к тому, что многие москвичи пересаживаются на общественный транспорт. Дело, по его словам, в экономии времени и включенности МЦД в транспортную инфраструктуру города.

Ранее стало известно, что до 2028 года планируется обновить станции МЦД-3 на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала. Вместо классических остановок там построят современные городские вокзалы.

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