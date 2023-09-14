Станции МЦД-3 от Зеленограда до Ленинградского вокзала обновят до 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дептранс и РЖД обновят станции третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала по современным стандартам, работы намерены завершить до 2028 года. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Вместо классических остановок там построят столичные городские вокзалы. Переходы через железнодорожные пути станут надземными с лифтами и эскалаторами, отметили в Дептрансе.

На данный момент ряд станций – Химки, Фирсановская, Подрезково, Молжаниново – работает на временной инфраструктуре. Специалисты также обновляют Малино и Рижскую. Большой пересадочный узел появится и на Петровско-Разумовской.

Заммэра Максим Ликсутов уточнил, что ленинградское направление станет частью высокоскоростной магистрали. Одна из ключевых задач заключается в подготовке путевой и пассажирской инфраструктуры к старту.

"Станции Ленинградского направления, которые также входят в состав D3, будут перестроены по новым стандартам и станут московскими городскими вокзалами, удобными в том числе для маломобильных пассажиров", – добавил он.

Ранее стало известно, что станция МЦД-3 Авиамотораная будет реконструирована в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов. Заммэра Андрей Бочкарев уточнял, что в проекте предусмотрено строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути.

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