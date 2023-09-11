Собянин: за семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За семь лет было совершено 945 миллионов поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги. Его протяженность – 54 километра, на нем расположена 31 станция, самыми популярными являются Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино.

"Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения", – поделился градоначальник.

По словам Собянина, горожан возят комфортные "Ласточки". В часы пик их минимальный интервал составляет четыре минуты. Станции кольца построены по высоким стандартам столичного транспорта: они оборудованы эскалаторами и лифтами, а переходы сделаны в разных уровнях, подчеркнул мэр.

Кроме того, продолжил он, МЦК разгрузило линии метро и железнодорожные вокзалы Москвы. Жители не только получили новый вид городского транспорта, но и стали меньше времени тратить на дорогу.

Отмечается, что линия помогла развитию районов. Вокруг станций МЦК возводятся коммерческие и жилые объекты, заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что с момента запуска третьей линии Московских центральных диаметров пассажиры совершили более 4 миллионов поездок. По росту пассажиропотока лидируют станции Электрозаводская, Андроновка, Ховрино, Лихоборы и Авиамоторная.

Также 9 сентября Собянин и Владимир Путин открыли четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Уточнялось, что запуск движения составов по МЦД-4 позволил улучшить транспортную доступность для жителей более 20 районов Москвы.





Путин и Собянин открыли уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4