Свыше 4 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска третьей линии Московских центральных диаметров пассажиры совершили более четырех миллионов поездок, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По росту пассажиропотока лидируют станции Электрозаводская, Андроновка, Ховрино, Лихоборы и Авиамоторная. Рост составил 87%, 80%, 58%, 48% и 43% соответственно.

Отмечается, что все эти станции – пересадочные на метро и МЦК. Благодаря запуску МЦД-3 у пассажиров появились новые маршруты, в том числе с использованием нескольких видов транспорта.

Движение пассажирских поездов по МЦД-3 запустили в столице 17 августа. За первую неделю работы диаметра по нему проехали более двух миллионов раз. Подобный показатель говорит о востребованности и удобности нового маршрута для пассажиров.

На днях Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершается подготовка к запуску МЦД-4. По словам мэра, обкатка маршрута начнется уже на текущей неделе.

Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4