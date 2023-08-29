Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершается подготовка к запуску четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), его обкатка начнется уже на текущей неделе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнем обкатывать новый маршрут", – написал мэр.

Он отметил, что к настоящему моменту почти достроена станция Ольгино в Балашихе. Также подходят к концу работы на станциях Кутузовская, Тестовская и Поклонная на соединительной линии будущего диаметра.

Отдельно градоначальник коснулся платформы Тестовская. Там, по его словам, уже сняли временные пролеты, необходимые для строительства тоннеля, который в будущем свяжет МЦД-1 и МЦД-4. Эта станция станет одним из крупнейших городских вокзалов Москвы и объединит МЦД, МЦК и метро.

Собянин подчеркнул, МЦД-4 пройдет через более чем 20 районов города и несколько городов Подмосковья. Его протяженность составит 86 километров.

Ранее, 17 августа, в Москве запустили движение по МЦД-3. Новый маршрут объединил Ленинградское и Казанское направления МЖД. Он проходит через 24 района Москвы и четыре подмосковных города. За первую неделю после запуска по МЦД-3 совершили больше 2 миллионов поездок.



Больше 2 млн поездок совершили на МЦД-3 с момента запуска