Велопарковки появятся возле станций МЦД-3

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У станций Ховрино, Грачевская и Вешняки третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) установят велопарковки. Горожане смогут оставить транспорт там, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Там появится 12 велопарковок нового типа, которые будут рассчитаны на 24 велосипеда или 48 самокатов.

"Инфраструктура для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и современнее. Это отвечает задаче, которую поставил Сергей Собянин", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего в столице планируют установить 3 тысячи велопарковок. Они будут рассчитаны на 6 тысяч велосипедов или 12 тысяч самокатов. Парковки появятся около станций метро, Московского центрального кольца и МЦД.

Ранее отмечалось, что пользователи "Велобайка" будут получать 10 баллов за каждую правильную велопарковку. Бонусы можно будет списать при оплате велопоездок, 1 балл равен 1 рублю.

До этого стало известно, что три тысячи электровелосипедов новой модели стали доступны для аренды в Москве с 20 июня. Для них не требуются зарядные станции, поэтому их можно оставлять на велопарковках. Электровелосипеды безопасные и маневренные, а также на них установили современное российское программное обеспечение.

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