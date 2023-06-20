Три тысячи новых электровелосипедов стали доступны для аренды в Москве с 20 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три тысячи электровелосипедов новой модели стали доступны для аренды в Москве с 20 июня. Для них не требуются зарядные станции, поэтому их можно оставлять на велопарковках, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, цветом такого транспорта является ярко-оранжевый. Электровелосипеды безопасные и маневренные, а также на них установили современное российское программное обеспечение.

"На них можно комфортно добираться до метро, работы или места встречи. Для удобства пользователей в городе установлено около трех тысяч дополнительных велопарковок, организовано множество точек для начала и завершения поездки. Также работает подписка "МультиТранспорт Вело", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Так, система-ассистент помогает разгонять электровелосипед до 25 километров в час. На руле находится водозащитный дисплей, на котором можно увидеть скорость и уровень заряда батареи. Для аренды такого транспорта следует отсканировать QR-код на руле. Кроме того, велосипеды можно не ставить на станцию и заряжать, поскольку этим будут заниматься сотрудники "Велобайка".

Для завершения поездки необходимо закрыть замок на колесе, пристегнуть транспорт к велопарковке и сделать фотографию.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на карту "Тройка" или карту москвича, будут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса "Велобайк". Благодаря такому пилотному проекту жители столицы смогут сэкономить время и средства. Длительность бесплатной поездки составит до 30 минут. Их количество неограниченно, общее число зависит от категории абонемента.

Новости Московского транспорта