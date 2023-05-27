Собянин: в Москве стартует пилотный проект в сфере городского велопроката

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на карту "Тройка" или карту москвича, будут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк. Благодаря такому пилотному проекту жители столицы смогут сэкономить время и средства, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Длительность бесплатной поездки составит до 30 минут. Их количество неограниченно, общее число зависит от категории абонемента. На 30 дней предоставляется 60 поездок, на 90 дней – 180, а на 365 дней – 390.



"Чтобы воспользоваться специальным тарифом, надо будет привязать карту "Тройка" или карту москвича к личному кабинету в приложении "Метро Москвы", – объяснил мэр.

Градоначальник отметил, что москвичи могут пользоваться любыми велосипедами, кроме новой модели электровелосипедов 2.0.



Прокатные станции находятся практически во всех районах, включая территории за московской кольцевой автомобильной дорогой и в Балашихе. Также в этом году откроется 28 новых станций у Парка Победы, парка "Яуза", станции метро "Митино", в районах Новопеределкино и Тушино.

Ранее сообщалось, что более 550 велопарковок появилось рядом с популярными местами в Москве. В частности, их установили возле станций метро "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Парк Культуры", "Киевская" и "Савеловская".