14:23Город
Временная велоразметка появилась на 25 улицах Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Временная велоразметка появилась на 25 улицах Москвы. На велосипеде или самокате стало удобнее ездить в 14 районах города, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2023 году планируется обустроить 70 километров велосипедных полос, из которых во временной разметке сделают 60 километров.
"Сейчас в столице доступно более 470 километров велодорожек", – отметили в ведомстве.
Для обеспечения безопасности велосипедистам и самокатчикам эксперты проанализировали решения, которые были приняты в 2022 году. В связи с этим расширили велополосы, проработали непрерывность полос для связанности маршрутов, а также добавили больше траектории на перекрестках.
Временные полосы нанесли в шести административных округах Москвы.
ЦАО:
- Устьинский проезд;
- улица Большая Бронная;
- Суворовская площадь;
- улица Фадеева;
- улица Петровка;
- улица Новолесная;
- улица Селезневская;
- Газетный переулок.
СВАО:
- Савеловский проезд;
- Стрелецкая улица;
- улица Римского-Корсакова;
- Юрловский проезд;
- улица Мусорского.
ЮЗАО:
- Большая Черемушкинская улица;
- улица Винокурова;
- улица Шверника;
- улица Гримау;
- улица Кржижановского.
ЗАО:
- Крылатская улица;
- Светланова улица.
ЮВАО:
- улица Краснодарская;
- улица Верхние Поля;
- улица Нижние Поля;
- дублер Люблинской улицы.
ЮАО:
- Загородное шоссе.
В Дептрансе подчеркнули, что велоинфраструктура продолжает развиваться по поручению Сергея Собянина.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года на 12 столичных улицах появятся велосипедные полосы в рамках маршрута "Зеленое кольцо". Маршрут "Зеленое кольцо" свяжет 32 парта и 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) между ТТК и МКАД.
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