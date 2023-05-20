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14:23

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Временная велоразметка появилась на 25 улицах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Временная велоразметка появилась на 25 улицах Москвы. На велосипеде или самокате стало удобнее ездить в 14 районах города, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2023 году планируется обустроить 70 километров велосипедных полос, из которых во временной разметке сделают 60 километров.

"Сейчас в столице доступно более 470 километров велодорожек", – отметили в ведомстве.

Для обеспечения безопасности велосипедистам и самокатчикам эксперты проанализировали решения, которые были приняты в 2022 году. В связи с этим расширили велополосы, проработали непрерывность полос для связанности маршрутов, а также добавили больше траектории на перекрестках.

Временные полосы нанесли в шести административных округах Москвы.

ЦАО:

  • Устьинский проезд;
  • улица Большая Бронная;
  • Суворовская площадь;
  • улица Фадеева;
  • улица Петровка;
  • улица Новолесная;
  • улица Селезневская;
  • Газетный переулок.

СВАО:

  • Савеловский проезд;
  • Стрелецкая улица;
  • улица Римского-Корсакова;
  • Юрловский проезд;
  • улица Мусорского.

ЮЗАО:

  • Большая Черемушкинская улица;
  • улица Винокурова;
  • улица Шверника;
  • улица Гримау;
  • улица Кржижановского.

ЗАО:

  • Крылатская улица;
  • Светланова улица.

ЮВАО:

  • улица Краснодарская;
  • улица Верхние Поля;
  • улица Нижние Поля;
  • дублер Люблинской улицы.

ЮАО:

  • Загородное шоссе.

В Дептрансе подчеркнули, что велоинфраструктура продолжает развиваться по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года на 12 столичных улицах появятся велосипедные полосы в рамках маршрута "Зеленое кольцо". Маршрут "Зеленое кольцо" свяжет 32 парта и 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) между ТТК и МКАД.

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