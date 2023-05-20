Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Временная велоразметка появилась на 25 улицах Москвы. На велосипеде или самокате стало удобнее ездить в 14 районах города, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2023 году планируется обустроить 70 километров велосипедных полос, из которых во временной разметке сделают 60 километров.

"Сейчас в столице доступно более 470 километров велодорожек", – отметили в ведомстве.

Для обеспечения безопасности велосипедистам и самокатчикам эксперты проанализировали решения, которые были приняты в 2022 году. В связи с этим расширили велополосы, проработали непрерывность полос для связанности маршрутов, а также добавили больше траектории на перекрестках.

Временные полосы нанесли в шести административных округах Москвы.

ЦАО:

Устьинский проезд;

улица Большая Бронная;

Суворовская площадь;

улица Фадеева;

улица Петровка;

улица Новолесная;

улица Селезневская;

Газетный переулок.

СВАО:

Савеловский проезд;

Стрелецкая улица;

улица Римского-Корсакова;

Юрловский проезд;

улица Мусорского.

ЮЗАО:

Большая Черемушкинская улица;

улица Винокурова;

улица Шверника;

улица Гримау;

улица Кржижановского.

ЗАО:

Крылатская улица;

Светланова улица.

ЮВАО:

улица Краснодарская;

улица Верхние Поля;

улица Нижние Поля;

дублер Люблинской улицы.

ЮАО:

Загородное шоссе.

В Дептрансе подчеркнули, что велоинфраструктура продолжает развиваться по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года на 12 столичных улицах появятся велосипедные полосы в рамках маршрута "Зеленое кольцо". Маршрут "Зеленое кольцо" свяжет 32 парта и 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) между ТТК и МКАД.