Велополосы организуют на 12 улицах Москвы в рамках маршрута "Зеленое кольцо"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

До конца 2023 года на 12 столичных улицах появятся велосипедные полосы в рамках маршрута "Зеленое кольцо". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Велоинфраструктура в столице развивается по поручению Сергея Собянина. Маршрут "Зеленое кольцо" свяжет 32 парта и 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) между ТТК и МКАД.

"В этом году сделаем велополосы на 12 улицах – в парках появится оборудованный для велопоездок участок протяженностью 22 километра. Также планируем установить информационные указатели в ключевых точках веломаршрута и включить в навигацию станции велопроката", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сейчас по "Зеленому кольцу" можно проехать в Северном, Западном, Северо-Западном и Юго-Западном округах Москвы. Маршруты проходят через парк Покровское-Стрешнево к Тимирязевскому парку, а также Плодовый сад, парк Победы, Строгинский затон и другие природные территории.

20 мая и 16 сентября в Москве состоятся велофестивали. Для участников обустроят яркие стартовые площадки. Принять участие в заездах предложили всем желающим.

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