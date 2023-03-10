Велофестивали в Москве пройдут 20 мая и 16 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что московские велофестивали в этом году состоятся 20 мая и 16 сентября. Для жителей и гостей города подготовили новые форматы проведения и запланировали различные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, для участников обустроят яркие стартовые площадки.

Ликсутов уточнил, что велофестивали возобновили в прошлом году по поручению Сергея Собянина.

"В 2023 году мы продолжим вносить вклад в развитие велосипедной культуры и здорового образа жизни и проведем два фестиваля – весной и осенью. Приглашаем всех принять участие в городских праздниках", – добавил он.

В 2022 году прошло три масштабных велосипедных праздника, общая протяженность маршрутов составила 65 километров. Так, в сентябре состоялась велогонка "Две реки". Соревнование прошло в двух форматах – групповая гонка на 90 километров для подготовленных участников, а также велозаезд на 20 или 50 километров – для тех, кто только решил попробовать свои силы на трассе.

Маршрут пролегал по набережным Москвы-реки и Яузы со стартом и финишем неподалеку от комплекса "Москва-Сити".



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