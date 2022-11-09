Семь легкоатлетических забегов пройдут в Москве в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рассказали о новых легкоатлетических забегах, которые проведут в столице в предстоящем беговом сезоне 2023 года.

Первый старт запланирован на 2 апреля. Спортсмены смогут пробежать пятикилометровую дистанцию в рамках забега "Апрель". Также на весну придется "Московский полумарафон" – 13 мая откроется дистанция в пять километров, а 14 мая атлеты пробегут 21,1 километра.

Летом в графике подготовлены сразу три старта. Пятикилометровый "Красочный" состоится 4 июня, на 8 июля придется "Ночной" в 10 километров, а 20 августа спортсменов пригласят на полумарафон "Лужники".

Осенью в Москве проведут только один забег, но высочайшего уровня, – "Московский марафон". Бегунам будут по традиции доступны дистанции в 10 и 42,2 километра.

Отличительной особенностью столичных забегов являются маршруты в наиболее красивых и знаковых местах Москвы. Спортсмены также пробегут по центральным улицам города и благоустроенным набережным.

Накануне стало известно, что 15 ноября на платформе "Город идей" запустят проект "Мой спортивный район". Москвичам предложат обсудить улучшение дворового спорта и сезонных спортивных акций.

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