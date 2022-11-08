Москвичей пригласили обсудить развитие спортивного досуга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На платформе "Город идей" с 15 до 21 ноября состоится проект "Мой спортивный район". Москвичей пригласили обсудить улучшение дворового спорта, сезонных активностей и многое другое.

Так, "Мой спортивный район" организовывает бесплатные тренировки для горожан, которые любят физическую культуру и желают постоянно ей заниматься. На 28 площадках столицы тренеры Москомспорта проводят кардиотренировки и занятия фитнесом.

Благодаря платформе москвичи смогут выбрать тематические обсуждения, где можно поднять разные вопросы и проблемы по развитию спортивного досуга.

В качестве экспертов выступят представители столичного департамента спорта и Мосгорспорта, а также квалифицированные тренеры. Именно они будут выбирать наиболее удачные предложения жителей, после чего москвичам предложат проголосовать за лучший вариант.

Жители столицы смогут предложить свои идеи по нескольким направлениям: организация спортивного досуга в зимний сезон, организация спортивного досуга в летний сезон, развитие сайта "Мой спортивный район" и развитие телеграм-канала.

Ранее москвичей пригласили отметить день рождение Деда Мороза. Празднование организуют в столичной усадьбе волшебника в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 19 и 20 ноября.

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